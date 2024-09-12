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Сбер поможет построить ВСМ «Москва – Санкт-Петербург»

Александр Ведяхин: Сбер активно участвует в нацпроектах России

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Пресс-служба Сбера

Сбер принимает активное участие в реализации национальных проектов России, заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью порталу национальныепроекты.рф.

Ведяхин привел в пример проект «Эффективная транспортная система», в рамках которого строится высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) «МоскваСанкт-Петербург».

Он отметил, что Сбер обеспечит концессионеру расширенное банковское сопровождение и внесет свой вклад в строительство.

«Данная услуга позволит заказчику проекта и финансирующим организациям видеть в онлайн режиме на стадии строительства все уровни исполнителей проекта», — сказал он.

По словам Ведяхина, благодаря технологиям Сбера заказчик сможет эффективно управлять бюджетом.

«Сбер организует процесс для снижения рисков реализации и поможет довести средства до конечных исполнителей», — отметил он.

Ведяхин подчеркнул, что в проект привлекается более 1,5 трлн внебюджетных инвестиций. Он добавил, что в проекте примут участие все крупнейшие банки РФ и пенсионные фонды.

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