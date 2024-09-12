LG подал заявку на регистрацию в РФ косметического бренда Ohui

Покинувший российский рынок южнокорейский бренд LG подал в Роспатент заявку на регистрацию в стране нового товарного знака Ohui. Информация об этом опубликована в электронной базе ведомства.

Из заявки следует, что под новым брендом планируется производить косметические средства и парфюмы.

Заявка была подана еще 6 сентября, но ведомство опубликовало ее только сейчас.

В феврале 2024 года газета «Коммерсантъ» писала, что южнокорейский производитель LG, а также компании Bosch и Sony начали распродавать в фирменных российских магазинах остатки продукции перед полным уходом с рынка. По данным издания, бренды отказывались от торговых точек, так как поставка новой продукции осложнена на фоне проведения специальной военной операции.

Ранее в России зафиксировали повышенный спрос на крупную бытовую технику.