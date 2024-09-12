Россиянам рассказали, как выбраться из долговой ямы

Чтобы выбраться из долговой ямы, нужно сделать восемь шагов. Первый из них — понять, от каких спонтанных покупок и трат «для поднятия настроения» можно отказаться. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Второй шаг — нарисовать табличку и занести туда все долги (в компьютере или просто на бумаге). Экономист посоветовала ранжировать долги по их стоимости: от ипотеки до потребительских кредитов и займов.

Третий шаг — выбрать стратегию погашения задолженности и строго ее придерживаться.

«Вариант первый: гасим сначала самые дорогие кредиты, все деньги отправляем на них, в том числе все внезапные денежные поступления (случайный заработок, возвращенный старый долг от знакомого, серьезная скидка в магазине, денежный подарок на день рождения, проданная ненужная вещь). Вариант второй: сначала избавляемся от маленьких кредитов, это существенно поднимает боевой дух, потому что это сделать проще. Сюда же: по кредитным картам пытаемся не только делать минимальный платеж, но и отдавать банку чуть больше. Хотя бы капельку! Это уже через несколько месяцев принесет свои плоды и уменьшит ежемесячную текущую задолженность», — сказала Белянчикова.

Четвертый шаг — найти дополнительный заработок. По словам эксперта, тут тоже два основных варианта: использовать имеющиеся возможности пусть небольшой, но прибавки дохода, которая не требует дополнительного времени и денег (выгулять соседскую собаку, посидеть с ребенком, поработать курьером, использовать имеющиеся навыки фотографа, копирайтера или швеи) либо вкладываться в получение дополнительных знаний и умений и потом их применять.

Шестой шаг — рассмотреть варианты реструктуризации и рефинансирования. Экономист подчеркнула, что банки часто, если от них не бегать, идут навстречу — если договориться с финансовой организацией, появится небольшая отсрочка (например, на прохождение тех же курсов по освоению новых профессиональных территорий), либо несколько кредитов собираются в один, а одним кредитом проще управлять. Белянчикова рекомендовала рассматривать подобные варианты с калькулятором и, возможно, с советами знакомого финансиста. Эксперт пояснила, что в условиях роста ключевой ставки закрытие старых, относительно дешевых кредитов может не уменьшить, а даже увеличить долговую нагрузку. В этом случае нужно крепко держаться за имеющиеся относительно дешевые кредиты и платить по ним вовремя, резюмировала экономист.

Седьмой шаг — не бросаться с головой в открытие нового бизнеса, требующего больших первоначальных затрат, или в инвестиционные проекты, обещающие мгновенный заработок.

Восьмой шаг — представить, что вы уже расплатились с долгами, и не винить себя. По словам Белянчиковой, от долговой ямы не застрахованы даже самые богатые.

Исключительным шагом Белянчикова назвала банкротство. По ее словам, это возможная, небесплатная и крайняя мера.

По данным ЦБ, на заемщиков с тремя и более кредитами приходится половина от всей задолженности по розничным кредитам. Годом ранее этот показатель составлял 44%, а в 2022 году — менее 40%. Число таких заемщиков за последний год выросло на 2,7 миллиона и достигло 28% от общего числа заемщиков. В основном долг сконцентрирован у граждан, имеющих ипотеку (60% от общей суммы задолженности).

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