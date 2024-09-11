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«Пятерочка» представила цифровизированный личный кабинет для партнеров

Партнерам «Пятерочки» стало проще управлять бизнесом

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Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

«Пятерочка» реализовала ряд обновлений цифровой платформы для партнеров, открывающих магазины по франшизе, сообщает пресс-служба торговой сети. Теперь предпринимателям стал доступен личный кабинет с инструментами по управлению бизнесом, детализированной отчетностью и чат-ботом.

Как отметил владелец продукта «Онлайн-платформа Франчайзинга» Юрий Пчелин, наряду с развитием электронных госуслуг, цифровых подписей и решений для удаленной работы, рынок франчайзинга стремится к прозрачности отношений и возможности закрытия максимума вопросов онлайн.

«Мы рады представить обновленный, более функциональный кабинет франчайзи, который позволит существенно упростить многие операционные вопросы», — добавил он.

Так, например, с открытием магазина у партнера появляется доступ к личному кабинету, в котором можно управлять работой магазина. Там можно посмотреть ключевые и детализированные показатели бизнеса, а также итоговую прогнозируемую прибыль за месяц.

Помимо этого, доступен заказ услуг у головной компании и отслеживание статуса их предоставления. На ряд типовых вопросов франчайзи может получить ответ онлайн, воспользовавшись чат-ботом. Также в онлайн-портале можно направить заявку на открытие нового магазина, либо выбрать и купить готовый.

В компании заявляют, что автоматизация личного кабинета позволит партнерам получать сервис от головного партнера онлайн, а ритейлеру – сокращать трудозатраты на поддержку.

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