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МВФ планирует визит в Россию для оценки экономики

МВФ: рост экономики России может замедлиться к концу года

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Yuri Gripas/Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) объявил о возможности проведения ежегодного обзора экономики России впервые с начала военного конфликта на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg .

Организация отмечает, что экономическая ситуация в регионе стала «более устойчивой», что позволяет возобновить оценку. Представитель МВФ сообщил, что проведение ежегодных экономических обзоров, известных как консультации по Статье IV, является «взаимным обязательством» фонда и его членов. Последний такой обзор по России был опубликован в начале 2021 года.

Сотрудники МВФ начнут виртуальные обсуждения с российскими властями 16 сентября, после чего планируется личный визит в страну. Это решение было принято вскоре после назначения Ксении Юдаевой, бывшего первого заместителя председателя Центрального банка России, представителем Москвы в исполнительном совете МВФ.

«Исключительно нестабильная» экономическая ситуация в регионе после февраля 2022 года затрудняла проведение оценки по Статье IV, особенно в отношении краткосрочных и среднесрочных прогнозов, пояснил представитель фонда.

Согласно оценке Федеральной службы государственной статистики России, экономика страны выросла на 4% в годовом исчислении во втором квартале 2024 года.

До этого стало известно о планах Украины получить $1,1 млрд осенью в рамках программы расширенного финансирования МВФ. Также обсуждались реформы и возможность конфискации российских активов.

Ранее МВФ достиг предварительного соглашения с Украиной.

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