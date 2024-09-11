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В Сбере планируют полностью импортозаместить зарубежные системы управления базами данных

Сбер переведет автоматизированные системы банка на собственный продукт

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Сбер в рамках импортозамещения к концу 2024 года планирует полностью импортозаместить зарубежные системы управления базами данных (СУБД). Об этом рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

По его словам, перевод автоматизированных систем в значимых объектах критической информационной инфраструктуры банка с иностранных СУБД будет произведен на собственное решение Platform V Pangolin.

«Продукты нашей платформы уже успешно заместили в Сбере многие решения западных вендоров, которые не только не уступают по функциональности, но и по ряду параметров превосходят их. Так, СУБД Platform V Pangolin полностью отвечает повышенным требованиям Сбера к производительности и безопасности», — отметил он.

Меньшов подчеркнул, что собственное решение гарантирует надежное хранение и быструю обработку больших объемов данных в высоконагруженных системах компании.

Как уточнили в банке, реляционная СУБД Platform V Pangolin входит в состав цифровой облачной платформы Platform V от СберТеха. При этом решение входит в Реестр российского ПО и полностью подходит для задач импортозамещения.

Отмечается, что продукт основан на базе PostgreSQL и содержит ряд важных доработок в сфере производительности, быстродействия, безопасности, доступности и надежности. Это позволяет использовать решение в масштабах корпораций.

В Сбере отметили, что продукт доступен для внешнего рынка и используется в крупных российских компаниях с 2021 года. на сегодняшний больше 80 тысяч инсталляций Platform V Pangolin успешно эксплуатируются в составе сервисов и приложений разного уровня масштаба и критичности.

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