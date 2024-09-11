В Евросоюзе заявили о «впечатляющем» объеме газа, поступающем из России

Европейский союз даже в настоящее время продолжает получать существенный объем газа из России, заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Ее цитирует ТАСС.

«Я знаю, что цифры все еще впечатляющие. Но в целом сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%», — сказала представитель Еврокомиссии.

10 сентября агентство Bloomberg сообщило, что соглашение между Москвой и Киевом о транспортировке российского газа в ЕС, вероятно, не будет продлено до истечения срока его действия в декабре. Это может остановить поставки, которые продолжались более двух лет c начала СВО.

На фоне этого Европа начала готовиться к возможному прекращению транзита российского газа через украинскую территорию. Эксперты отмечают, что это может вызвать волатильность на европейских энергетических рынках. Сбои в поставках из Норвегии или проблемы с доставкой СПГ в сочетании с холодной погодой могут привести к резкому росту цен в ЕС.

Ранее в ЕС рассказали о «вечном двигателе» санкций в отношении РФ.