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Стало известно, сколько потеряли турецкие банки на американских санкциях

Обозреватель Эрчин: турецкие банки недополучили около $2 млрд из-за cанкций

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Global Look Press

Турецкие банки лишились около $2 млрд экспортной выручки за 8 месяцев 2024 года из-за санкционного давления США на Россию. Об этом рассказал РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

По его словам, экономические отношения между Турцией и Россией не ухудшатся окончательно, но возможности упущены.

«Как Россия будет опираться на Турцию, когда у нее возникнут проблемы? Уверен, что экономический персонал Кремля задается этим вопросом. И турецкие коллеги тоже должны об этом думать», — отметил Эрчин.

4 сентября российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что местные банки ужесточили контроль за поставщиками товаров в РФ. Как рассказал дипломат, кредитные организации начали активно «выдавливать» подобные компании из своих систем. В том числе фирмы сталкиваются с блокировкой переводов и даже закрытием счетов.

Ранее один из турецких государственных банков отказался от операций с российским рублем.

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