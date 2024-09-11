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Стало известно, в каких регионах у россиян больше всего сбережений

«Известия»: уровень сбережений в регионах различается в десятки раз

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Максим Богодвид/РИА Новости

Лидером по уровню сбережений стала Москва, где семьи в среднем хранят на вкладах ₽3,2 млн, что составляет 100,7% годового дохода. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ОНФ «За права заемщиков».

На втором месте — Санкт-Петербург с ₽1,5 млн (78,2% дохода). В топ-10 также вошли Калининградская область, Чувашия, Ярославская, Рязанская, Самарская области, Приморский край, Владимирская и Новосибирская области.
При этом средний уровень сбережений в России составил 56,5% от годового дохода, или ₽850 тыс.

Депозиты россиян в последнее время демонстрируют уверенный рост в рублевой части. Это связано с ростом доходов и высоким уровнем ключевой ставки ЦБ, которая стимулирует граждан к сбережениям», — отметила руководитель проекта Евгения Лазарева.

Наименьшие показатели зафиксированы в республиках Северного Кавказа: Ингушетии и Чечне (по 6,7% от годового дохода), Дагестане (9,7%), Кабардино-Балкарии (14,8%). Также низкие показатели у Якутии (27%) и Чукотки (25,7%) из-за высокой стоимости жизни в этих регионах.

До этого старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский рассказал про льготы россиян по депозитам. В частности онпояснил, что доход по вкладам до 180 тыс. рублей не облагается налогом, если ставка ЦБ составляет 18%. Однако, если общий доход превысит 5 млн рублей, налог будет 15% с превышения.

Ранее ВТБ повысил доходность вкладов.

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