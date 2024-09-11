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Эксперт рассказала, как вернуть почти миллион после покупки недвижимости

Консультант Зайцева: при покупке жилья россияне вычетами могут вернуть ₽910 тыс.

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Супружеские пары в России могут получить значительный налоговый вычет при совместной покупке жилья, достигающий в общей сложности ₽910 тыс. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на налогового консультанта финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айну Зайцеву.

По словам эксперта, каждый из супругов имеет право на индивидуальный налоговый вычет в размере ₽260 тыс., что составляет 13% от стоимости приобретенной недвижимости. Важно отметить, что максимальная сумма, с которой можно получить вычет, ограничена ₽2 млн на одного человека.

«Кроме того, можно получить вычет с процентов, уплаченных банку по договору ипотеки. Это ₽390 тыс. на двоих», — пояснила Зайцева.

Она уточнила, что максимальная сумма процентов, подпадающих под вычет, составляет ₽3 млн.

Эксперт подчеркнула, что вычет не предоставляется при приобретении недвижимости у родственников, а также при использовании средств материнского капитала. Кроме того, вычет невозможен, если затраты на покупку недвижимости покрывает работодатель.

На прошлой неделе эксперт Владимир Щекин объяснил разницу между покупкой премиум жилья в столице и на зарубежных курортах. По мнению эксперта, покупка зарубежной недвижимости сопряжена с рисками для россиян. Он подчеркнул, что покупатели могут столкнуться с трудностями из-за особенностей местного законодательства, налогообложения и ограниченной инфраструктуры курортных объектов, которые уступают московским.

Ранее Британские экспаты начали покидать Дубай из-за роста цен на жилье.

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