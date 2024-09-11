Западные экономисты подтвердили фрагментацию мировых финансов

В структуре международных валютных резервов усиливается финансовая фрагментация. Об этом со ссылкой на исследование Института развивающихся экономик Банка Финляндии сообщает газета «https://www.kommersant.ru/doc/7050552?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop» target=«_blank»>«Коммерсантъ» («Ъ»).

Исследование затронуло структуру международных резервов 21 развитой и 43 развивающихся экономик мира. Его авторы отметили, что американский доллар и евро теряют популярность в качестве средства размещения резервов как на мировом уровне, так и на уровне отдельных стран. Большинство стран за последние годы снизило доли доллара и евро в резервах, замещая их на другие валюты.

При этом авторы исследования отметили, что нынешние темпы диверсификации международных резервов и сохраняющаяся инерция в их размещении, позволяют предполагать, что доллар сохранит свое многолетнее лидерство даже при росте веса прочих валют и в первую очередь китайского юаня.

11 сентября сообщалось, что Мосбиржа начнет рассчитывать основной индекс акций в юанях КНР.

Ранее россиян предупредили о рисках инвестиций в экзотические валюты.