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Россиянам назвали самые востребованные профессии в логистике

CДЭК: спрос на водителей с начала года вырос в два раза

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Shutterstock

Наиболее популярными профессиями в сфере логистики стали водители (6,2 тыс. вакансий со средней зарплатой 119 тыс. руб. ), упаковщики и комплектовщики (35,8 тыс. вакансий, 93,6 тыс. руб.), а также кладовщики (24,5 тыс.вакансий, 69,5 тыс. руб.). Об этом свидетельствуют исследование компаний СДЭК и hh.ru. Копия есть у «Газеты.Ru».

По данным рекрутинговой компании, за первое полугодие 2024 года количество вакансий в сфере «Транспорт, логистика и перевозки» увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув 312,5 тыс. позиций.

«Последние годы мы видим высокую потребность в курьерах, кладовщиках и менеджерах по продажам, а начиная с 2020 года спрос на них стал особенно высоким. Пандемия стала толчком к развитию электронной торговли — бизнес перешел в онлайн-формат, стало открываться больше дарксторов, сортировочных и распределительных центров, поэтому повысилась потребность в сотрудниках производства и продаж», — отметил коммерческий директор СДЭК Максим Толстобров.

В конце августа аналитики предрекли , что к 2030 году дефицит специалистов в логистике России может достичь 1,5 млн человек, что на 50% больше текущего уровня занятых в профессии.

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