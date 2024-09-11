МВФ достиг предварительного соглашения с Украиной

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что достигнуто предварительное соглашение о выделении Украине кредита в размере $1,1 млрд. Об этом сообщается на официальной странице МВФ в социальной сети X.

По информации, предоставленной фондом, сотрудники МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру соглашения о программе расширенного финансирования Украины.

Если это соглашение одобрит исполнительный совет МВФ, то Киев сможет получить финансовую помощь в размере $1,1 млрд.

3 сентября народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил, что Верховная рада Украины поддержала в первом чтении увеличение бюджета на 500 млрд гривен ($12,1 млрд).

В конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна нуждается в дополнительных $15 млрд в 2025 году ради покрытия дефицита государственного бюджета.

Ранее минфин Украины объяснил рост дефицита бюджета задержками помощи с Запада.