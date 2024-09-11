Стало известно, в каких регионах востребованы программисты

За январь-август 2024 года в России было открыто более 120 тыс. вакансий для программистов и разработчиков (+6% за год). Москва стала лидером среди российских регионов по уровню спроса на таких специалистов, на столицу пришлось 46,5% от всех опубликованных вакансий (+10% за год). Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru, проведенном по запросу «Газеты.Ru» в преддверии Дня программиста 12 сентября.

В топ-10 регионов с самым высоким спросом на программистов и разработчиков вошли Санкт-Петербург (12,9% всех вакансий), Татарстан (3,4%), Свердловская область (3,3%), Новосибирская область (2,9%), Нижегородская область (2,4%), Краснодарский край (2,3%), Самарская область (1,9%), Ростовская область (1,8%) и Московская область (1,6%).

В Татарстане за год число вакансий для программистов и разработчиков выросло на 16% (и это самая высокая динамика спроса среди десятки лидеров), в Свердловской и Самарской областях — по 8%, в Ростовской области — на 6%, в Нижегородской области — на 1%. В остальных регионах увеличение не превысило 1%.

Среди регионов с наиболее заметным всплеском интереса к программистам впереди всех оказалась Сахалинская область — здесь работодатели разместили на 60% больше вакансий для них, чем год назад. Далее идут Амурская область (+51% вакансий), Мурманская область (+33%), Пензенская область и республика Мордовия (по +27%), республика Коми (+25%), Тамбовская область и республика Бурятия (по +20%), Калининградская область (+18%) и Пермский край (+16%). Но важно учитывать, что несмотря на высокую динамику, суммарно на все перечисленные регионы приходится лишь 2,9% вакансий от всех предложений для программистов, открытых в 2024 году.

Среди регионов, где работодатели также стали меньше открывать вакансии для программистов, — Астраханская область (-24% вакансий), Ярославская область (-20%), Томская область (-17%).

В этом году медианная предлагаемая зарплата для программистов составила в России 147,7 тыс. рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Разработчики остаются в двадцатке самых высокооплачиваемых специалистов в России. Наиболее дорогие предложения сейчас делают работодатели в Москве (медиана — 198,9 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (153,4 тыс. рублей), Новосибирской области (143,8 тыс. рублей), Московской области (139,7 тыс. рублей), Нижегородской области (135,2 тыс. рублей) и Татарстане (127,3 тыс. рублей).

В исследовании говорится, что программисты на данный момент формально не входят в число дефицитных специалистов за счет сильного присутствия на рынке труда начинающих специалистов-джуниоров: на начало сентября на одну вакансию для них приходится в среднем 6,4 резюме, что соответствует норме для рынка труда (она находится в диапазоне 4–7,9 резюме на вакансию). При этом самая низкая конкуренция за работу среди программистов в данный момент зафиксирована в Магаданской области (3,8 резюме на вакансию), Москве (4) и Свердловской области (5,5). А самая высокая — в Кабардино-Балкарской республике (135 резюме на вакансию), Ингушетии (78) и Карачаево-Черкесии (56).

Исследование было проведено в сентябре 2024 года.

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