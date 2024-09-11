Жителей Москвы предупредили о дефиците жилья в готовых новостройках

В готовых новостройках Москвы возник дефицит квартир и апартаментов. За год их предложение сократилось на 15,2%, до 7427. Меньше всего доля предложения подобных вариантов в Новой Москве, говорится в исследовании компании «Метриум» (есть у «Газеты.Ru»).

Доля первичного жилья с ключами сейчас составляет 10,1% от общего объема предложения в столице (-1,9 процентного пункта за год). Кроме того, на 18,5% сократилось количество жилых комплексов с ключами.

Доля готового предложения в массовом сегменте составляет 9,6%, в бизнес-классе — 13,3%, в премиум-классе — 9,7%, в элитном сегменте — 20,8%, в Новой Москве — 5,9%. Таким образом, только покупателям жилья элитного и делюкс-класса доступен широкий выбор вариантов с ключами.

Средняя цена готовых новостроек в Москве — 556,1 тыс. рублей, что на 14,9% больше средней цены всех комплексов на первичном рынке столицы. Самый доступный вариант с ключами от девелоперов стоит 5,2 млн рублей за 35 кв. м, а наиболее дорогой — 1,8 млрд рублей за 752 кв. м.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов уточнил, что за первые семь месяцев 2024 года на рынке готового жилья Москвы было зарегистрировано 67 тыс. сделок, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Однако статистика договоров купли-продажи учитывает и вторичный рынок, переживающий спад на фоне высоких рыночных ставок и отсутствия инструментов поддержки. В свою очередь, интерес к готовым новостройкам от девелоперов, напротив, растет. Такие варианты гарантируют скорое заселение, при этом их можно приобрести с помощью семейной либо субсидированной ипотеки, либо воспользовавшись беспроцентной рассрочкой», — пояснил Сырцов.

Акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко сказал, что дефицит лотов в готовых комплексах наблюдается практически во всех сегментах первичного рынка.

«С инвестиционной точки зрения разумнее всего покупать готовые квартиры в локациях, где дефицит выражен наиболее отчетливо. Например, в Северном округе, где представлено всего 54 таких варианта», — добавил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Исследование было проведено в сентябре 2024 года.

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