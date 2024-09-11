Стало известно, какие модели iPhone покупают россияне

Средний чек на покупку iPhone 15 (в продаже с сентября 2023 года) в январе-июне 2024 года составил 123 744 рублей (на 15% выше, чем iPhone 14 в то же время в прошлом году). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс».

При этом россияне покупали iPhone 15 в этом году на 13% чаще, чем iPhone 14 в то же время в прошлом году.

iPhone 14 и iPhone 13 в этом году подешевели. В первом полугодии 2024 года iPhone стоил в среднем 79 636 рублей (на 23% ниже, чем в прошлом году в то же время) и на 13% выше, чем iPhone 13 в то же время в прошлом году. iPhone 14 покупали на 58% реже, чем в прошлом году, и на 3% чаще, чем iPhone 13 в первом полугодии 2024 года.

iPhone 13 в первом полугодии 2024 года стоил в среднем 65 996 рублей (на 7% ниже, чем в прошлом году в то же время, и на 15% выше, чем iPhone 12 в то же время в прошлом году). Число покупок этой модели iPhone оказалось на 19% ниже, чем в прошлом году, и на 36% выше, чем iPhone 12 в первом полугодии 2024 года.

Средний чек на покупку iPhone 12 в первом полугодии 2024 года составил 40 857 рублей (на 29% ниже, чем в прошлом году в то же время, и на 2% выше, чем iPhone 11 в то же время в прошлом году). Число покупок было на 40% ниже, чем в прошлом году, и на 5% выше, чем iPhone 11 в первом полугодии 2024 года.

Эксперты ресурса отметили, что цены на айфоны, как и на другие смартфоны, следуют по нисходящей спирали.

«С появлением новой модели заметно падает ценник на предыдущую модель, а также более ранние выпуски. Со временем становится драматичным и снижение спроса на морально устаревающие модели смартфонов. Такие тренды в основе рынка гаджетов, особенно в премиум-сегменте. Тем не менее есть покупатели, которые ждут такого снижения цен, чтобы приобрести немного устаревшие, но качественные устройства», — пояснили эксперты.

По их мнению, похожую картину трендов на рынке следует ожидать с выходом в продажу iPhone 16.

9 сентября Apple представила iPhone 16 с новым блоком камер и боковой кнопкой для съемки. Что было на презентации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были названы российские цены на iPhone 16 и другие новинки Apple.