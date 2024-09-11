Стало известно, кому из россиян предлагают самые высокие зарплаты в сентябре

В сентябре 2024 года российские работодатели разместили более 267 тыс. вакансий с зарплатной вилкой от 400 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Из них более 48 тыс. вакансий открыты компаниями в сфере информационных технологий, более чем 25,5 тыс. — в розничной торговле и более 24 тыс. — в финансовом секторе. В тройку лидеров по числу открытых позиций вошли Москва (почти 80 тыс. вакансий), Санкт-Петербург (более 22 тыс.) и Московская область, насчитывающая почти 11 тыс. предложений.

От 1,5 млн рублей на руки предлагают директору по развитию бизнеса запасных частей для легковых автомобилей. Сеть доставки суши и роллов готова платить ежемесячно от 1 млн рублей на руки бизнес-партнеру. Одна из корпораций предлагает от 800 тыс. рублей до вычета налогов директору продукта. Производитель крепких спиртных напитков готов платить от 700 тыс. рублей на руки коммерческому директору. Стоматологу хирургу-имплантологу предлагают от 700 тыс. до 1,2 млн рублей на руки.

В список вакансий с зарплатой от 400 тыс. руб. на руки также вошли менеджер корпоративных продаж в госкомпанию и коммерческий директор в федеральную сеть аптек.

Исследование было проведено в сентябре.

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