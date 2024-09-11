Стало известно, сколько россиян борются с коллегами за внимание начальника

Почти каждый десятый опрошенный россиянин — 13% — конкурировал с коллегами за внимание начальства. 9% таким образом доказывали, что достойны лучшего, а 4% делали это для дополнительной мотивации. Это следует из опроса, проведенного сервисом «Работа.ру». Результаты есть у «Газеты.Ru».

При этом 65% респондентов стараются выполнять свою работу, не создавая конкуренции коллегам. Еще 18% участников опроса уверяют, что в их дружном коллективе нет места соревнованию.

В 23% случаев среди тех, кто конкурировал за внимание руководителя, начальство материально поощряло соревнование в коллективе. 12% респондентов довольствовались грамотой или словесной похвалой. 4% поделились, что руководитель давал дополнительный выходной.

В случаев 49% начальники никогда не поощряли конкуренцию внутри команды.

В 23% случаев из-за соревнований отношения в коллективе испортились. 18% респондентов поделились, что им выплатили премию или повысили зарплату. 16% участников исследования в результате получили повышение в должности.

14% отметили увеличение интереса к работе. 5% опрошенных обратили внимание на то, что человека, с которым они конкурировали, уволили. А 4% сами лишились рабочего места.

37% уверили, что конкуренция с коллегами никаким образом не отразилась на их работе.

«Дух соперничества ведет к инновациям, успешным продажам и результатам, а также лежит в основе мотивации. С другой стороны, очевидно, что слишком сильное соперничество без ограничивающих факторов может привести к истощению как идей, так и людей, создавая нездоровую атмосферу отношений. Также она может испортить отношения людей внутри коллектива. Задача руководителя — не допускать перегибов в этом вопросе, держать руку на пульсе и контролировать атмосферу в команде», — отметила руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса Татьяна Мощагина.

В опросе, проведенном в сентябре, приняли участие более 3,5 тыс. россиян.

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