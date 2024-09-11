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Число выставленных на продажу квартир в Москве обновило рекорд

«Метриум»: число продающихся квартир в Москве достигло максимума с января

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Roman Denisov/Global Look Press

По итогам августа 2024 года в новостройках Москвы продается 74 280 квартир и апартаментов (+0,8% за месяц и +8,7% за год). Это максимум с января 2024-го. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Сырцов рассказал, что девелоперы в минувшем месяце вывели на рынок всего три новых проекта. Однако многие застройщики продолжили расширять экспозицию в существующих комплексах, уточнил эксперт.

В массовом сегменте продается 22 340 квартир и апартаментов (-0,5% за месяц), в бизнес-классе — 22 710 лотов (+2,1%), в премиум-классе — 6326 квартир и апартаментов (+5,7%), в элитном сегменте — 1646 лотов (+13,6%), в Новой Москве — 21 260 лотов (-1,2%). По словам Сырцова, количество квартир и апартаментов бизнес-класса вновь превысило число лотов в массовом сегменте.

«Уверен, в долгосрочной перспективе жилье бизнес-класса будет стабильно занимать первое место в структуре предложения, так как его качественные характеристики в большей мере соответствуют запросам современных клиентов, а комплексы стандарт- и комфорт-класса остаются популярными только за пределами МКАД», — отметил Сырцов.

По статистике «Метриум», медианная цена квартир и апартаментов в новостройках Москвы по итогам августа 2024 года достигла 27,67 млн рублей (+4,9% за месяц).

Ранее стало известно, сколько в Москве продается квартир до 15 млн рублей.

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