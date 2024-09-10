«Честный знак» назвал причину задержки поставок Armani в РФ

Задержки поставок одежды бренда Armani Exchange не связаны с трудностями при регистрации в системе «Честный знак». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Честного знака» .

В Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подчеркнули, что процесс маркировки товаров — это быстрая и отлаженная процедура, которая при правильной организации не может вызвать задержек в поставках. По информации оператора, изначальная задержка на 10 дней произошла из-за логистических проблем, не связанных с маркировкой.

«Сложности из-за большого объема товара — это вопрос планирования поставок. Очевидно, что проблема лежит в плоскости организации процессов на стороне поставщика и импортера», — отметили в пресс-службе.

В «Честном знаке» сообщили, что с ноября 2023 года все желающие могли маркироваться в добровольном порядке и протестировать возможности системы. На сегодняшний день в этой категории зарегистрировано 318 тысяч компаний.

По данным ЦРПТ, маркировка способствует значительному снижению доли контрафакта и поставки нелегальных товаров. В частности, только за 2023 год оборот товаров этой категории без Сертификата соответствия Таможенного Союза снизился на 23% по сравнению с январем 2023 года.

До этого стало известно, что импортеры бренда Armani Exchange столкнулись с проблемами при регистрации в системе «Честный Знак». Это привело к задержке поставок на 10 дней из-за сложности маркировки большого объема товара.

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