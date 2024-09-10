Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Честный знак» назвал причину задержки поставок Armani в РФ

«Честный знак» опроверг связь задержки поставок одежды Armani с маркировкой

close
Shutterstock

Задержки поставок одежды бренда Armani Exchange не связаны с трудностями при регистрации в системе «Честный знак». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Честного знака» .

В Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подчеркнули, что процесс маркировки товаров — это быстрая и отлаженная процедура, которая при правильной организации не может вызвать задержек в поставках. По информации оператора, изначальная задержка на 10 дней произошла из-за логистических проблем, не связанных с маркировкой.

«Сложности из-за большого объема товара — это вопрос планирования поставок. Очевидно, что проблема лежит в плоскости организации процессов на стороне поставщика и импортера», — отметили в пресс-службе.

В «Честном знаке» сообщили, что с ноября 2023 года все желающие могли маркироваться в добровольном порядке и протестировать возможности системы. На сегодняшний день в этой категории зарегистрировано 318 тысяч компаний.

По данным ЦРПТ, маркировка способствует значительному снижению доли контрафакта и поставки нелегальных товаров. В частности, только за 2023 год оборот товаров этой категории без Сертификата соответствия Таможенного Союза снизился на 23% по сравнению с январем 2023 года.

До этого стало известно, что импортеры бренда Armani Exchange столкнулись с проблемами при регистрации в системе «Честный Знак». Это привело к задержке поставок на 10 дней из-за сложности маркировки большого объема товара.

Ранее в России оценили , повлияет ли маркировка чая на его стоимость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами