Volkswagen может начать сокращения сотрудников

Немецкий концерн Volkswagen может отменить гарантии трудоустройства сотрудников, хотя действующее до 2029 года соглашение этого не предусматривает. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, соглашение о гарантиях трудоустройства может быть расторгнуто к концу 2024 года, после чего сотрудникам будет предоставлена временная защита от увольнения сроком на полгода. Таким образом, сокращения персонала могут начаться с июля 2025 года. Соглашение впервые было заключено в 1994 году и неоднократно продлевалось.

Профсоюзы уже заявили о готовности противодействовать планам концерна — вплоть до забастовок.

2 сентября Volkswagen предупредил о возможности закрытия заводов в Германии. Автопроизводитель считает устаревшими один крупный завод по производству автомобилей и еще один, занятый выпуском комплектующих. Также немецкий автопроизводитель заявил о прекращении программы гарантий занятости, которая действует с 1994 года и предотвращает сокращения рабочих мест. Все меры экономии автопроизводитель намерен обсудить с производственным советом.

Ранее Шольца обвинили в уничтожении автоконцерна Volkswagen.