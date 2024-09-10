На Байкале провели всероссийский слет волонтеров Сбера

Всероссийском слет волонтеров Сбера провели на Байкале, сообщает пресс-служба банка. Там собрались более 400 социальных лидеров из России и других стран, где работают представительства банка.

Как уточнили в Сбере, ключевой темой мероприятия стало переосмысление ценности волонтерства для сотрудников банка, бизнеса и общества в целом.

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин напомнил, что волонтерскому движению банка уже больше 15 лет.

«За это время мы реализовали более тысячи социальных проектов, а их лидеры зарекомендовали себя настоящими профессионалами интеллектуальной помощи. В Сбере есть сообщество волонтеров, и каждый, кто помогает людям, — его часть», — отметил он

На слете участники обсудили предпринимательские подходы в реализации социальных проектов с опорой на опыт бизнесменов. Также делегаты слета представили свои проекты в формате социальных франшиз и определили решения для тиражирования по всей России.

Кроме того, в рамках мероприятия прошел «полевой» день для волонтеров Сбера, в ходе которого они подняли со дна Байкала 1,5 тонны мусора, высадили три тысячи саженцев сосны на территориях, пострадавших от лесных пожаров возле поселка Большое Голоустное, построили две пикниковые зоны на экотропе «Исток Ангары», а также убрали мусор на набережной Байкала и диком пляже в поселке Листвянка.

По мнению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, волонтерство становится образом жизни. Он подчеркнул, что неравнодушные люди играют огромную роль в развитии своих регионов и страны в целом.

«Байкал собрал друзей из разных городов России и стран. У ребят есть уникальная возможность обменяться опытом, практиками и понять, что еще можно сделать полезного для общества», — сказал он.