В Т-Банке оценили полученный россиянами объем кэшбэка в 2023 году

Российские банки в 2023 году выдали почти 500 миллиардов рублей кэшбэка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оценку Т-Банка.

Как заявил вице-президент, заместитель директора департамента платежных технологий Т-Банка Сергей Хромов на ПЛАС-форуме «Платежный бизнес и денежное обращение», этот результат стал возможен благодаря экономике, которая складывалась благодаря карточным и pay-сервисам.

«В прошлом году банки выплатили почти 500 млрд рублей кешбэка. Это очень большая сумма. И все благодаря чему? Благодаря той экономике, которая складывалась на карточном или pay-сервисе. К сожалению, на экономике СБП это позволить банки себе не могут. Поэтому лояльность зависит от непосредственной экономики платежных методов», — сказал он.

Также в ходе сессии обсудили необходимость создания единого платежного QR-кода. Сейчас на рынке есть два подхода: от НСПК и от консорциума банков, в который входят Сбер, Альфа-Банк и Т-Банк.

Хромов отметил, что pay-сервисы занимают достаточно большую долю на рынке среди различных способов оплаты. По его мнению, к 2027 году доля мировых оплат с pay-сервисами в онлайне может превысить 60%, а в офлайне — 50%.

Вице-президент Т-Банка считает, что создание консорциума для развития единого QR-кода повлияет на обеспечение равных условий конкуренции. Он отметил, что в таком случае все участники будут придерживаться единых стандартов и публичных тарифов.

«Целью консорциума является, в первую очередь, не получение прибыли как на способе оплаты, а в первую очередь это обеспечение равных условий конкуренции на платежном рынке. А также развитие платежных сценариев и платежного опыта клиентов», — сказал он.

Хромов уточнил, что все банки, подключившиеся к консорциуму, должны будут выдерживать соответствующие стандарты и тарифы. По его словам, консорциум рассчитан на унификацию платежного опыта у клиентов, а также дает персонализацию.

«Можно будет сразу увидеть расчет кешбэка при разных способах оплаты. Также будет запоминаться последний способ, чтобы встать на первое место при будущих оплатах», — добавил вице-президент Т-Банка.

Он добавил, что всем участникам финансового рынка будет обеспечен равный доступ к QR-технологии и возможность участвовать в ее развитии. Хромов уточнил, что сейчас к мульти-QR подключены уже 18 банков.