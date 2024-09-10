Экономист допустил снижение ключевой ставки ЦБ в 2025 году

Центробанк РФ по итогам заседания, запланированного на 13 сентября, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Такой прогноз в беседе с «Радио 1» дал управляющий активами инвестиционной компании «Cresco Finance» Дмитрий Михеев.

«Но о понижении до конца года никаких разговоров быть не может точно. Основная проблема — высокая инфляция. Но если сейчас сохранят, не исключено, что они не повысят ее до конца года. <...> А потом, когда инфляция сойдет на нет, потихоньку приступим к медленному снижению ставки. Хотелось бы в это верить», — сказал эксперт.

Он посоветовал размещать накопления в банках под хорошие проценты. Сейчас депозитные предложения стали даже интереснее фондового рынка, заключил Михеев.

Согласно прогнозам, которыми эксперты поделились с «Газетой.Ru», ЦБ на предстоящем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 18% или повысит ее до 19-20%. Что делать вкладчикам, инвесторам, заемщикам и ждать ли укрепления рубля — в нашем материале.

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