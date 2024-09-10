Волна банкротств в США достигла четырехлетнего максимума

За январь-август 2024 года количество корпоративных банкротств в США стало максимальным с 2020 года и вторым по величине после пика 2010 года. Об этом свидетельствуют расчеты агентства S&P Global Market Intelligence .

За 8 месяцев текущего года в стране зафиксировано 452 банкротства компаний против 466 за аналогичный период 2020 года и 604 в январе-августе 2010 года.

«Американские компании продолжают сталкиваться с рядом проблем в этом году, включая высокие процентные ставки и геополитическую неопределенность», — отмечается в отчете.

Наибольшее число несостоятельностей в 2024 году пришлось на июнь и апрель - 72 и 68 случаев соответственно. В августе о банкротстве объявили 63 компании, что превысило июльский показатель в 49.

Три крупные компании с долгами свыше $1 млрд подали заявления о банкротстве в августе. Это производитель солнечных панелей SunPower, котируемый на бирже, парфюмерно-косметический ритейлер Avon и оператор АЗС SQRL Service Stations.

Всего в 2023 году о несостоятельности объявили 634 американские компании, из них 441 пришлось на январь-август. Предыдущий пик банкротств в 638 случаев был зафиксирован в 2020 году после максимума 2010 года, когда крах потерпели 827 фирм.

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