Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США анонсировали новые санкции против Ирана

Блинкен: США объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с РФ

close
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

США во вторник, 10 сентября, объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы объявим о новых санкциях против Ирана позднее сегодня», — сказал он.

Блинкен уточнил, что рестрикции будут направлены, в том числе и против авиакомпании Iran Air.

В начале сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в ближайшее время Иран планирует передать России свои баллистические ракеты — впервые с начала конфликта на Украине.

Затем заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, комментируя эту информацию, заявил, что
США и их союзники готовы применить серьезные меры по отношению к Ирану из-за сотрудничества Тегерана с Россией в контексте спецоперации на Украине.

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Ирана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами