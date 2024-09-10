США анонсировали новые санкции против Ирана

США во вторник, 10 сентября, объявят новые санкции против Ирана за сотрудничество с Россией. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Мы объявим о новых санкциях против Ирана позднее сегодня», — сказал он.

Блинкен уточнил, что рестрикции будут направлены, в том числе и против авиакомпании Iran Air.

В начале сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в ближайшее время Иран планирует передать России свои баллистические ракеты — впервые с начала конфликта на Украине.

Затем заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, комментируя эту информацию, заявил, что

США и их союзники готовы применить серьезные меры по отношению к Ирану из-за сотрудничества Тегерана с Россией в контексте спецоперации на Украине.

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Ирана.