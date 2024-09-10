Рубль может ослабнуть из-за роста закупок валюты

Минфин России готовится к масштабному увеличению закупок валюты и золота, что может оказать давление на курс рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

В сентябре — октябре ведомство планирует потратить на пополнение Фонда национального благосостояния 172,9 млрд руб., что в семь раз превышает августовские показатели. Ежедневный объем закупок составит 8,2 млрд руб.

Экономист Андрей Лобода прогнозирует возможное ослабление национальной валюты.

«В сентябре курс может достичь 93 руб. за доллар, 103 руб. за евро и 13,1 руб. за юань», — сказал он.

Эти действия осуществляются в рамках бюджетного правила, направленного на стабилизацию доходов страны при колебаниях нефтяных цен. По оценке Минфина, нефтегазовые поступления в сентябре составят 162 млрд руб. За восемь месяцев 2023 года этот показатель достиг 7,5 трлн руб., превысив прошлогодний уровень.

«Накопление золотовалютных резервов — действенная антикризисная мера. Драгметалл помогает диверсифицировать активы и обезопасить их в нестабильные времена» — отметил руководитель департамента клиентской поддержки и продаж Александр Шнейдерман.

В конце августа стало известно, что за последнее десятилетие Россия и Китай значительно увеличили свои золотые резервы: Россия — с 1035 до 2333 тонн, Китай — с 1054 до 2235 тонн. Эксперты связывают это с геополитической напряженностью и дискуссиями о дедолларизации.

Ранее ЦБ раскрыл данные по международным резервам РФ.