МТС Линк представил ИИ-помощника для онлайн-коммуникаций

МТС Линк представил функцию «второго пилота» на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая может напоминать об итогах прошедших онлайн-встреч, находить нужные записи, составлять сводки информации по определенной теме, а также выделять ключевые моменты обсуждений в чатах. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Как рассказал руководитель направления гибридных коммуникаций МТС Линк Дмитрий Крюков, российские компании не только активно переходят на отечественные решения для онлайн-коммуникаций, но и ждут от них функций, позволяющих увеличивать продуктивность сотрудников и экономить время.

«Мы провели ряд исследований, которые подтвердили востребованность ИИ-помощника, помогли определить основные сценарии его применения и выстроить логику нейросетевой модели. Например, 32% опрошенных отметили, что никогда не читают пропущенные треды после отпуска, а 56% отметили вау-эффект от возможности моментально выделять главное из чатов», — отметил он.

Отмечается, что в корпоративном мессенджере платформы «Чаты» ИИ-помощник уже доступен всем пользователям. В МТС Линк Встречах функция доступна по запросу в службу технической поддержки.

Разработчики функции уточнили, что запрос ИИ-помощнику можно формулировать в свободной форме, как при обращении к любому другому GPT-ассистенту. При этом ответы составляются на базе всех онлайн-мероприятий, на которых присутствовал пользователь и где была включена автоматическая расшифровка

Так, в «Чатах» ИИ-помощник позволит сократить время чтения длинных переписок. Для этого ИИ выделяет ключевые моменты обсуждений в тредах и формирует итоги с основными тезисами, которые публикуются отдельным постом в конце переписки. На это помощник в среднем тратит от 1 до 5 секунд.

При этом в МТС Линк планируют расширять в будущем набор сценариев применения ИИ-помощника. Например, на основе анализа встреч всех сотрудников компании, он сможет подсказать, к кому из коллег стоит обратиться с определенным вопросом.

Как уточнил Крюков, платформа продолжает изучать запросы рынка и планирует внедрить искусственный интеллект во все элементы экосистемы МТС Линк.