Психолог объяснила, стоит ли учить детей инвестировать деньги

Детей можно обучать инвестированию с ранних лет, чтобы они умели распределять свой бюджет. Об этом RuNews24.ru рассказала детский психолог, сказкотерапевт Ирина Прокофьева.

По ее словам, ребенку можно даже открыть брокерский счет. Однако перед этим эксперт советует приучить его распоряжаться карманными деньгами и открыть совместный счет с родителями, чтобы они могли вкладывать деньги вместе и рассказывать о работе ценных бумаг. Психолог отметила, что пример обращения с деньгами в семье поможет научить ребенка копить деньги и правильно распределять бюджет.

«Если родители планируют бюджет, делают накопления и инвестиции – обучить ребенка управлению деньгами будет намного проще. Покажите, что, если откладывать деньги, вместо мелких сладостей можно будет купить гаджет или дорогую игрушку. Помогите ребенку копить — например, пусть он сам накопит половину нужной суммы, а вы добавите к ней оставшуюся часть», — сказала Прокофьева.

Опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru», показал, что почти треть — 33% — опрошенных россиян планируют заказать банковские карты для детей-школьников в начале учебного года. При этом 23% готовы это сделать только после того, как будут уверены, что их ребенок знает основы финансовой безопасности.

Ранее россиянам дали советы по выбору детской банковской карты.