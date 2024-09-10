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В России резко сократились выдачи ипотеки для айтишников

ДОМ.РФ: в августе выдачи IT-ипотеки в России сократились в 17 раз

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В августе выдачи IT-ипотеки сократились в 17 раз. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис ДОМ.РФ.

По данным сервиса, за месяц выдачи потеки для работников IT-сферы упали с 30,2 млрд до 1,76 млрд рублей. В пресс-службе ВТБ связали динамику с изменением программы и сужением круга клиентов, которые подходят.

В то же время в Минцифры обратили внимание, что в июле банки еще выдавали предварительно одобренные кредиты по старым правилам, а поданные в августе на новых условиях заявки находятся на рассмотрении. Поэтому в ведомстве призвали пока не делать поспешных выводов о ситуации.

Тем не менее опрошенные газетой эксперты уверены, что изменения серьезно сократят выдачи IT-ипотеки, так как она в основном была востребована среди жителей столиц.

В конце июля правительство РФ продлило программу льготной IT-ипотеки до 2030 года. При этом обновленная программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург. Это решение обусловлено стремлением развивать сферу IT в регионах страны.

Кабинет министров также установил требования к среднему уровню дохода IT-специалистов для получения льготной ипотеки. Согласно этим требованиям, в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ должен составлять 150 000 рублей. Для остальных городов и населенных пунктов этот показатель установлен на уровне 90 тыс. рублей в месяц.

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