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Экс-министр заявил о перегреве российской экономики

Банкир Задорнов: Российской экономике нужны масштабные изменения

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Российская экономика перегревается, что проявляется в инфляции издержек. Об этом заявил экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов в интервью для газеты «Известий» .

По его словам, это связано с высоким уровнем зарплат из-за сокращения трудовых ресурсов в необоронном секторе и санкционными ограничениями, удорожающими логистику импорта и денежные расчеты за экспорт. Задорнов отметил, что экспорт в июле составил $32,6 млрд, а импорт восстановился до $24,5 млрд. Однако в физических объемах импорт упал примерно на 15%, что означает удорожание каждого доставленного в Россию товара.

«Основной же показатель перегрева экономики в том, что разрыв между спросом и предложением на рынке товаров приводит к росту цен», — пояснил эксперт.

Задорнов подчеркнул необходимость масштабных изменений структуры экономики. Во-первых, нужна замена импортируемым технологиям — своим самолетам, локомотивам, гражданским судам, ПО и «железу» для IT-индустрии. Во-вторых, ведущие экономики переживают смену технологических платформ, развивая новые виды энергии и применение искусственного интеллекта.

Накануне стало известно, что аналитики разошлись в прогнозах по ключевой ставке ЦБ. Опрос «Ведомостей» показал, что 13 из 25 экспертов ожидают сохранения ставки на уровне 18%, в то время как 12 предсказывают ее повышение. Некоторые прогнозируют рост до 20% на фоне инфляционного давления.

Ранее сенатор высказалась по поводу повышения налогов для самозанятых.

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