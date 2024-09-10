Власти рассматривают варианты уменьшения трансфертов в Соцфонд

Госправовое управление президента изучает способы оптимизации бюджета Социального фонда России за счет уменьшения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо врио начальника управления Сергея Пчелинцева главе Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову.

Среди предложений — использование профицитов фонда прошлых лет, снятие ограничений по расходованию средств обязательного пенсионного страхования и сокращение льгот по уплате страховых взносов для некоторых категорий бизнеса через несколько лет.

В 2023 году объем трансфертов из федерального бюджета в СФР составил более 4 трлн руб., что эквивалентно примерно 30% общих доходов фонда. Из них около 1,4 трлн руб. пришлось на трансферты, связанные с пенсиями, 130 млрд руб. — на выплату больничных, а остальное — на социальные функции фонда.

Несмотря на дефицит на первичном уровне, общий остаток средств СФР на начало 2024 года превысил 1,1 трлн руб. благодаря профицитам предыдущих лет. Часть этих средств размещается фондом на банковских депозитах.

ФНПР не поддержала идею направления средств обязательного пенсионного страхования на иные цели.

«Предлагаемое перераспределение страховых средств — это очередная попытка финансового блока стать их монопольным распорядителем. Такая инициатива не поддерживалась и не будет поддерживаться нами», — подчеркнул заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.

Накануне стало известно, что размер пенсии за потерю кормильца в России за последние 10 лет вырос вырос, достигнув 8134,88 рублей в 2024 году. Ежегодная индексация проводится с учетом инфляции, а размер выплат зависит от трудового стажа и уровня заработной платы умершего родственника.

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