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«Т-Инвестиции» проведут вторую конференцию «Толк»

Более 50 спикеров из сферы финансов и инвестиций выступят на конференции «Толк»

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Shutterstock

«Т-Инвестиции» с 22 по 25 октября проведут вторую всероссийскую образовательную конференцию о финансах и инвестициях «Толк», сообщается на сайте Т-Банка.

На мероприятии выступят больше 50 спикеров из сферы финансов и инвестиций. В программу конференции войдут основы финансовой культуры и инвестиционной грамотности, а также модули для представителей бизнеса и профессиональных трейдеров. При этом участникам «Толк» будут доступны лекции, практические задания, а также живое общение со спикерами. По итогам «Толк»,14 ноября, состоится розыгрыш призов. Призовой фонд составит 25 млн рублей.

«Как крупнейший брокер, мы обладаем огромным опытом и знаниями о паттернах инвестиционного поведения. Мы поставили перед собой цель создать курс, который научит людей сделать первые шаги на бирже — максимально успешно и безопасно. В результате мы разработали уникальный формат», — отметил руководитель образовательных и социальных проектов «Т-Инвестиций» Александр Кралькин.

По его словам, этот формат отличается от большинства продуктов на рынке высоким уровнем экспертности и спикеров, а также простым изложением информации.

«Однако знание инвестиционных инструментов — это только часть финансовой грамотности. Понимание общественно-политического контекста, умение замечать тенденции и тренды, подкованность в вопросах экономики — все это помогает подходить к инвестированию более осознанно и грамотно», — добавил Кралькин.

Отмечается, что будет конференция проходить на специальной онлайн-платформе, где представят онлайн-трансляции основной части программы, видеоуроки, тесты и тренажеры для прокачки новых знаний и навыков. Кроме того, с 14 октября пользователям станут доступны видеоуроки об основах инвестиций и основных инструментах фондового рынка.

Также в ходе «Толк» заслуженный тренер России Леонид Слуцкий поучаствует в инвест-такси, а комик Сергей Орлов проведет инвест-шоу.

Напомним, конференция «Толк» направлена на развитие финансовой культуры и инвестиционной грамотности, а также повышение уровня цифровой безопасности в сфере финансов у жителей России. В прошлом году мероприятие стало самым масштабным образовательным событием по инвестициям в России — в нем приняли участие 100 тысяч человек.

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