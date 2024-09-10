Маск рассказал о стремительном банкротстве Соединенных Штатов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты стремительно банкротятся. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Маска, в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа у страны появится возможность исключительно редкого дерегулирования и сокращения размера правительства. Сейчас же, подчеркнул предприниматель, Америка стремительно банкротится. Бюджет Пентагона является чрезвычайно большим и составляет $1 трлн в год. При этом процентные платежи по государственному долгу уже превысили оборонный бюджет.

Накануне Маск заявил, что все время забывает о том, что Соединенными Штатами все еще технически руководит Джо Байден.

6 сентября Маск сказал, что посчитал интересными слова президента России Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать Камалу Харрис на выборах в США.

Ранее Маск рассказал о своем желании взять интервью у Харрис.