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Маск рассказал о стремительном банкротстве Соединенных Штатов

Маск: Америка стремительно банкротится

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Tingshu Wang/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Соединенные Штаты стремительно банкротятся. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Маска, в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа у страны появится возможность исключительно редкого дерегулирования и сокращения размера правительства. Сейчас же, подчеркнул предприниматель, Америка стремительно банкротится. Бюджет Пентагона является чрезвычайно большим и составляет $1 трлн в год. При этом процентные платежи по государственному долгу уже превысили оборонный бюджет.

Накануне Маск заявил, что все время забывает о том, что Соединенными Штатами все еще технически руководит Джо Байден.

6 сентября Маск сказал, что посчитал интересными слова президента России Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать Камалу Харрис на выборах в США.

Ранее Маск рассказал о своем желании взять интервью у Харрис.

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