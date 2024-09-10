Стало известно о задержках в поставках люксового бренда одежды в РФ

Импортеры одежды Armani Exchange столкнулись с трудностями при регистрации в системе «Честный Знак», что привело к задержке поставок. Об этом «Газете .Ru» сообщили в международной экспедиторской компании «ЕТЕ».

«Поставка бренда Armani Exchange из Китая задержалась на 10 дней. Заказчик не успевал наклеить маркировку «Честного Знака» и правильно промаркировать товар из-за большого объема груза. В результате доставленная в Россию продукция не могла быть поставлена в реализацию», — пояснила ситуацию руководитель направления fashion-логистики группы компаний «ЕТЕ» Ангелина Овечкина.

По словам эксперта, основные проблемы возникли из-за несоответствия формата этикетки товара стандарту. Штрих-коды не считывались кассой и системой «Честный Знак». У поставщика не было возможности самостоятельно распечатать и переклеить марки, имея только таблицу с техническими номерами товарной продукции в единой международной базе товаров.

Овечкина выделила три ключевые ошибки ретейлеров при маркировке товаров: отсутствие кода DataMatrix на товаре, нарушение стандартов маркировки и несоответствие кодов на балансе магазина фактическому наличию товаров. Эксперт подчеркнула, что выявление таких нарушений может привести к штрафам для магазинов.

С 1 апреля 2024 года расширился список товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке. Теперь в него входят предметы одежды из искусственного меха, фетра, нетканых материалов и другой текстиль. Это существенно повлияло на сроки подготовки к доставке товаров данной категории.

Ранее на крупнейшем погранпереходе с Китаем образовалась пробка.