В России резко подорожали конфеты «Мишка косолапый»

С 31 августа по 7 сентября шоколадные конфеты «Мишка косолапый» в некоторых российских магазинах подорожали на 42,9%. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор Индекса Мишек — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю снизились цены на морковь (-17,9%), сок апельсиновый J7 ( -15,9%), сельдь «Матиас» (-5,3%) и масло сливочное (-3%). Помимо конфет, подорожало молоко «Домик в деревне» (+ 9,6%). Такова реальность — цены на шоколадные конфеты часто и сильно меняются. В результате за неделю Индекс Мишек вырос на 0,7% по сравнению с его снижением на -1,8% неделю назад», — отметил экономист.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По данным Росстата, с 27 августа по 2 сентября в России наблюдалось небольшое снижение потребительских цен на уровне 0,02%. В годовом выражении темпы роста цен замедлились до 8,87% с 9,01% неделей ранее. Это первое зафиксированное уменьшение цен с февраля 2023 года. С января инфляция составила 5,17% год к году.

С 25 августа по 1 сентября 2024 года Индекс Мишек снизился на 1,8% по сравнению с его снижением на 0,6% неделю назад. То есть наблюдаемая инфляция сократилась за рассматриваемый период даже больше, чем официальная.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса». Индекс Мишек позволяет делать выводы о динамике инфляции в России.

Ранее эксперт заметил снижение цен в России.