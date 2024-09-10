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Стало известно, сколько в Москве продается квартир до 15 млн рублей

«Метриум»: в Москве продается 33 920 квартир по цене до 15 млн рублей

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Roman Denisov/Global Look Press

В Москве продается 33 920 квартир и апартаментов стоимостью до 15 млн рублей (45,7% от общего объема предложения). За минувший месяц число подобных вариантов сократилось на 1,3%. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Сырцов объяснил тенденцию высоким спросом на малогабаритные квартиры, которые власти Москвы запретили проектировать в новостройках.

Эксперт уточнил, что по сегментам доступные лоты распределены крайне неравномерно: к массовому относится 12 990 лотов, к бизнес-классу – 3433, в Новой Москве реализуется 17 500 таких лотов, а в премиум-классе – всего один такой лот, в элитном сегменте данное предложение отсутствует.

Самые доступные предложения на первичном рынке «старой» Москвы:
• Квартира: 5,3 млн рублей за 19,9 кв. м в Крюково (Зеленоград);
• Апартамент: 4,1 млн рублей за 12,8 кв. м в Очаково-Матвеевском (запад).

Самые доступные предложения на первичном рынке Новой Москвы:
• Квартира: 4,2 млн рублей за 22,3 кв. м в Филимонковском (Новомосковский административный округ);
• Апартамент: 5,7 млн рублей за 23,9 кв. м в Московском (Новомосковский административный округ).

По данным «Метриум», средняя цена квартир и апартаментов в новостройках Москвы по итогам августа 2024 года составила 27,67 млн рублей (+4,9% за месяц).

Ранее сообщалось , что в Москве опять подорожали новостройки.

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