Путин поручил рассмотреть вопрос о выплатах по уходу за детьми-инвалидами

Президент России Владимир Путин к октябрю ждет доклад по вопросу о расширении и индексации выплат по уходу за детьми-инвалидами. Такая информация следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.

Российский лидер дал это поручение по итогам прошедшей в июле встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное».

В соответствии с российским законодательством в настоящее время право на ежемесячную выплату по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы имеют только родители и опекуны. Размер выплат оценивается в 10 тысяч рублей. Для других лиц установлена выплата в размере 1,2 тысячи рублей.

Как следует из поручения президента России, правительство должно рассмотреть вопрос о поправках, которые будут направлены на расширение этой выплаты на любых лиц. Сделано это будет независимо от родства по отношению к ребенку.

Кроме того, в рамках поручения должна быть предусмотрена ежегодная индексация этих выплат, которая будет проводиться не ниже уровня инфляции.

До этого Путин поручил кабмину проработать возможность введения в России выплаты для многодетных, которая будет приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Ранее российская семья получила от государства выплату в 55 тысяч рублей за долгий брак.