Ozon начал тестировать новую функцию отзывов пользователей

В приложении Ozon в тестовом режиме появилась новая функция «Публичный профиль», в котором будут собраны отзывы клиентов о купленных товарах, кроме некоторых категорий, сообщает пресс-служба компании.

Пользователи Ozon смогут подписываться на других покупателей с публичным профилем и смотреть их отзывы о других товарах, если они были оставлены не анонимно.

Благодаря новой функции покупатели смогут следить за интересными профилями, это поможет выбирать подходящие товары. Подписчики смогут видеть только первую букву фамилии и имя того, на кого они подписались.

В компании отметили, что история покупок не будет доступна другим покупателям, а у пользователей всегда остается возможность скрыть публичный профиль, изменить публичное имя или скрыть отдельные отзывы.