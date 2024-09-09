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Ozon начал тестировать новую функцию отзывов пользователей

На Ozon появилась возможность подписаться на других пользователей

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

В приложении Ozon в тестовом режиме появилась новая функция «Публичный профиль», в котором будут собраны отзывы клиентов о купленных товарах, кроме некоторых категорий, сообщает пресс-служба компании.

Пользователи Ozon смогут подписываться на других покупателей с публичным профилем и смотреть их отзывы о других товарах, если они были оставлены не анонимно.

Благодаря новой функции покупатели смогут следить за интересными профилями, это поможет выбирать подходящие товары. Подписчики смогут видеть только первую букву фамилии и имя того, на кого они подписались.

В компании отметили, что история покупок не будет доступна другим покупателям, а у пользователей всегда остается возможность скрыть публичный профиль, изменить публичное имя или скрыть отдельные отзывы.

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