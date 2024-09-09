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«Русагро» не будет перерегистрироваться в России

Акционеры агрохолдинга «Русагро» не одобрили перерегистрацию компании в России

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Кирилл Брага/РИА Новости

Акционеры агрохолдинга «Русагро» не утвердили перерегистрацию компании с Кипра в Россию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы организации.

«Редомициляция компании из Республики Кипр в САР Российской Федерации не была одобрена», — сказано в сообщении.

В марте агрохолдинг подал документы в регулятор этой европейской страны для запуска редомициляции на остров Русский.

В августе министерство сельского хозяйства России подало иск к кипрскому акционеру «Русагро», включенному в список экономически значимых организаций, с целью лишить иностранного представителя влияния внутри агрохолдинга.

В пресс-службе «Русагро» объяснили, что иск был подан для приостановки корпоративных прав Ros Agro PLC в отношении российской дочерней компании.

В мае судья Арбитражного суда Белгородской области Виталий Киреев предписал основному владельцу белгородского агрохолдинга «Агро-Белогорье» передать 25% долей в пользу компании «Русагро» за 2,5 тыс. рублей. Представители ответчика подчеркнули, что подобное решение фактически означает дарение.

Ранее Минсельхоз оценил экспорт зерна из России.

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