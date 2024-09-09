В Польше остановили прокладку Поморского нефтепровода

Власти Польши приостановили строительство второй нитки Поморского нефтепровода, которая должна была пройти между терминалом в Гданьске и нефтехимическими заводами в Плоцке. Об этом сообщил портал money.pl.

Причиной для такого решения названа необходимость проверки обоснованности инвестиций в проект. Данной работой займется представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Мацей Бандо.

«Принято решение, что будущее инвестиций будет определено после завершения анализа», — говорится в заявлении офиса Бандо.

Польша определилась с маршрутом второй нитки нефтепровода в 2019 году. Ее строительством должна была заняться компания PERN — польский оператор нефтепровода «Дружба». Затраты на работы оценивались в 1,2 млрд злотых (около $300 млн).

В 2023 году PERN объявила о начале строительства трубопровода. Однако в августе президент компании Даниэль Свентоховский заявил, что инвестиции в реализацию проекта «приостановлены».

Ранее Венгрия обвинила Польшу в лицемерии из-за покупки российской нефти.