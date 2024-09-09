В России начнут выдавать сертификаты «зеленого офиса»

Российский экологический оператор (РЭО) и Роскачество сообщили, что начнут выдавать сертификаты «зеленого офиса» компаниям, которые хотят создать экологически эффективный офис.

«Теперь компании, которые хотят создать экологически эффективный офис, смогут пройти сертификацию по разработанному РЭО стандарту», — рассказали в пресс-службе.

Стандарт, устанавливающий требования к параметрам и характеристикам «зеленого» офиса, РЭО разработал в 2022 году. По словам гендиректора организации Дениса Буцаева, следование этим требованиям позволит создать благоприятный микроклимат для сотрудников, внедрить экологическую инфраструктуру, а также экономить природные ресурсы. Кроме этого, организации смогут сформировать имидж экологически ответственной компании и снизить вредное воздействие на окружающую среду.

Отмечается, что компании смогут пройти сертификацию добровольно. Роскачество уже приступило к обработке заявок на сертификацию.

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