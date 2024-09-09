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Стало известно об ужесточении контроля США за банками в Турции

РИА Новости: США усилили давление на турецкие банки из-за России

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Alberto Pezzali/AP

Банки в Турции столкнулись с усиленным давлением со стороны американских властей из-за проведения операций с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник на финансовом рынке республики.

В материале уточняется, что США пытаются воздействовать не только на государственные турецкие банки. Также их целью стали и частные кредитные организации.

«Проверяются все источники поступления переводов из России и в Россию, при усиленном контроле головных офисов открываются банковские счета [для граждан России]», — сказал источник.

Он добавил, что сроки нормализации ситуации с банковскими операциями между Турцией и РФ пока неизвестны. Для этого необходимо «официальное решение», но пока Анкара не предпринимала шаги для его принятия.

4 сентября российский посол в Турции Алексей Ерхов сообщил, что местные банки ужесточили контроль за поставщиками товаров в РФ. Как рассказал дипломат, кредитные организации начали активно «выдавливать» подобные компании из своих систем. В том числе фирмы сталкиваются с блокировкой переводов и даже закрытием счетов.

Ранее один из турецких государственных банков отказался от операций с российским рублем.

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