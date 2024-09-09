В Москве опять подорожали новостройки

Средняя цена новостроек в Москве достигла 505,7 тыс. рублей за кв. м по итогам августа (+4,5% к июлю и +18,1% за год). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

В массовом сегменте стоимость «квадрата» в новостройках составила 330,8 тыс. рублей за кв. м (-1,1% за месяц), в бизнес-классе — 469,9 тыс. рублей за кв. м (+1,1%), в премиум-классе — 731,5 тысяч рублей за кв. м (-0,4%), в элитном сегменте — 2,047 млн рублей за кв. м (+8,5%), в Новой Москве — 244,8 тыс. рублей за кв. м (-1,5%).

«Параллельно с расширением скидочных акций застройщиков идет небольшая коррекция вверх из-за подорожания строительных материалов и услуг. То есть формально скидки могут достигать 30%, но дисконт распространяется обычно не на всю линейку квартир и апартаментов, а на наименее ликвидные лоты (которые нельзя быстро и выгодно продать. — прим. ред.)», — отметил Сырцов.

По его словам, также на динамику цен в столице ощутимо повлияло расширение экспозиции самых дорогих делюкс-проектов в элитном сегменте. Среди округов Москвы максимальная средняя цена зафиксирована в Центральном — 1,49 млн рублей за кв. м (+8,8% за месяц), а минимальная — в Троицком — 161,3 тыс. рублей (+2%).

Сырцов в августе заявил о подорожании новостроек в столице за последние полгода на 3,9-18,6% в зависимости от сегмента. Средняя цена квадратного метра квартир массового сегмента максимально выросла на 9,4%. Средняя площадь при этом сократилась на 4%.

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