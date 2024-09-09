Стало известно, на сколько выросла пенсия за потерю кормильца

Размер пенсии за потерю кормильца в России за последние 10 лет вырос вдвое, до 8134,88 рублей в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

По ее оценке, с 2023 по 2024 год размер выплат увеличился на 7,5%, а с 2022 по 2023 год — на 15,3% (это максимальное увеличение за последние 10 лет).

«Ежегодно происходит индексация пенсии за потерю кормильца, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. На повышение пенсии за умершего родственника в первую очередь влияет количество заработанных пенсионных коэффициентов умершим родственником», — отметила Мазур.

Соответственно, эта пенсия может быть повышена при соблюдении следующих условий:

• умерший родственник имел официальный стаж (работал по трудовому договору);

• умерший родственник имел высокую заработную плату, например, превышающую ежегодные предельные размеры, установленные для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (для начисления максимальных пенсионных коэффициентов).

Также эта выплата увеличивается на соответствующий районный коэффициент (например, для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).

Пенсию за потерю кормильца в России получают супруги, дети, родители, усыновители, братья, сестры, нетрудоспособные члены семьи умершего гражданина, состоявшие на его иждивении.

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