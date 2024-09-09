У российских финансистов выросли зарплаты

Российские компании из финансового сектора за январь-август 2024 года открыли более 350 тыс. вакансий (+22% за год). Диапазон средних предлагаемых зарплат в этом году составил от 50 тыс. до 114,9 тыс. рублей (+5 тыс.-14 тыс. рублей за год). Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Самым активным регионом, с наибольшей долей вакансий в финансовом секторе, стала Москва (на столицу приходится 26% вакансий). Далее идут Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край и Московская область (по 4% в каждом регионе).

С точки зрения конкретных специализаций, с января по август чаще всего искали кредитных специалистов, финансовых менеджеров и аналитиков, специалистов по взысканию задолженности и аудиторов.

Больше всего готовы платить сотрудникам из финансовой сферы в Москве, где диапазон средних предлагаемых зарплат составляет 91,9 тыс. - 172,4 тыс. рублей. На втором месте Санкт-Петербург (79,2 тыс. - 137,9 тыс. рублей), на третьем – Краснодарский край (50 тыс.-110 тыс. рублей).

По стране среди финансовых специалистов наибольшую предлагаемую зарплату готовы платить финансовым директорам – сразу 180,6 тыс. рублей. На втором месте – брокеры с зарплатой 129,8 тыс. рублей, на третьем – казначеи со средним предлагаемым заработком 90,4 тыс. рублей.

В 47% вакансий работодатели хотели бы видеть сотрудников с опытом работы от одного до трех лет, и в 31% предложений — тех, кто имеет опыт от трех до шести лет. Новичков в профессии готовы рассмотреть в каждой шестой вакансии.

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