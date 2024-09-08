Советники предлагали Трампу выпустить водку под его именем

Некоторые из бывших и неофициальных советников кандидата на пост президента США Дональда Трампа обсуждали запуск водки под его именем, пишет Washington Post (WP).

Издание отмечает, что пока такой напиток не появился на рынке.

«Человек, близкий к Трампу, сказал, что у него нет планов поддерживать или запускать линейку водки», — сообщает газета.

При этом WP отмечает, что Трамп, как никто другой, монетизирует свою политическую карьеру. В частности политик продает кепки со своим лозунгом «Сделаем Америку снова великой», золотые кроссовки, фигурки самого себя, Библии и многое другое.

По словам источника газеты из числа советников и юристов политика, некоторые из его сделок «скользкие», но «Трамп наслаждается возможностью продвигать свое имя».

В августе NBC News сообщил, что политик заработал порядка $300 тыс. на продаже брендированных Библий. Он начал продавать Библии в конце марта, во время Страстной недели. The Greenwood Bible можно купить на его сайте за $59,99. Также доступно ограниченное количество экземпляров якобы с подписью Трампа за $1 тыс.

Ранее Хиллари Клинтон посоветовала Харрис напугать Трампа.