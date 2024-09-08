Премьер Греции хочет пожаловаться фон дер Ляйен на неработающий энергорынок

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что единый европейский рынок электроэнергии не работает должным образом. Его слова на пресс-конференции в Салониках передает РИА Новости.

По мнению Мицотакиса, в настоящее время на энергетическом рынке юго-восточной Европы есть фундаментальный перекос по отношению к ценам, которые Западная Европа платит за электроэнергию.

«Мы говорим, что у нас есть единый рынок, у нас есть целевая модель, но она не работает», — сказал премьер Греции.

В ближайшие несколько дней Мицотакис намерен поднять этот вопрос в письме, адресованном председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем греческий премьер хочет объяснить, что происходящее актуально не только в Греции, но и в Болгарии, в Румынии и в Венгрии.

До этого экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра высказал мнение, что стремительное экономическое развитие Китая стало «фундаментальным вызовом» для Евросоюза (ЕС). По словам Хукстры, китайские компании, к примеру, в последнее время смогли подорвать рынок ЕС в сфере солнечной энергетики посредством низких цен на продукцию.

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