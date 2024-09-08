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Глава Минэнерго рассказал, что будет с ценами на топливо

Министр энергетики Цивилев: цены на топливо останутся стабильными

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Цены на дизель и бензин останутся стабильными, заявил министр энергетики России Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

Глава Минэнерго отметил, что сейчас рынок насыщен, а также сформированы запасы в объеме около 2 млн тонн по бензину и 3,5 млн тонн по дизелю.

«Кроме того, нефтяные компании поддерживают высокий уровень предложения топлива на бирже, что закладывает долгосрочную основу для стабилизации цен», — сказал Цивилев.

В августе правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года. Это решение было принято для стабилизации ситуации на топливном рынке в период высокого спроса на топливо.

Данный запрет не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений. То же самое касается топлива, перевозимого в качестве гуманитарной помощи.

Ранее стоимость бензина Аи-95 приблизилась к историческому рекорду.

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