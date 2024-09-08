Экс-евродепутат и политический аналитик Эмерик Шопрад высказал мнение, что большинство ключевых руководителей в промышленных кругах Франции считает ошибкой разрыв связей с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам аналитика, промышленники считают, что разрыв отношений с РФ — это шанс для Китая заменить Францию и другие европейские страны на российском рынке.

Шопрад отметил, что, по мнению большинства, от санкций страдает не российская сторона, а европейцы, которым стоило бы вернуться к работе в РФ.

До этого замглавы Россотрудничества Павел Швецов заявил, что восприятие конфликта на Украине, России и гуманитарного сотрудничества с Москвой в Европе меняется, уходя от полного неприятия взаимодействия. По его словам, в Европе это происходит, несмотря на все «небылицы о России», которые рассказывают в медиа.

В конце августа агентство Reuters выпускало материал, в котором говорилось, что российская экономика демонстрирует уверенный рост во многих секторах, несмотря на западные санкции из-за конфликта на Украине.

Ранее в Люксембурге рассказали, к чему привели попытки изолировать Россию.